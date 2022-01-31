Olumsuz hava şartları ıspanak fiyatlarını ikiye katladı

ESKİŞEHİR (İHA) - Tarladaki ürünlerin karla kaplanması, işçiliğinin zor olması ve yıkamada kullanılan suyun donması nedeniyle Eskişehir'de ıspanak üretiminde düşüş yaşanınca, fiyatlar kısa sürede iki katına çıktı.

Son haftalarda ülke çapında yaşanan olumsuz hava koşulları, birçok ürünün fiyatını etkiledi. Tarlada normal şartlarda da işçiliği zor olan ıspanak da bu durumdan nasibini aldı. İşçilerin karlı tarlalarda çalışmak için daha yüksek ücret talep etmesi ve ıspanağı yıkamak için kullanılan suların donması, Eskişehir'deki üreticileri ürünü dışarıdan almaya itti. Dışarıdan gelen ürünler de yollardaki buzlanma sorunundan dolayı geç gelince az bulunan ıspanağın kilosu 15 TL'yi gördü.

"KAR YAĞIŞLARI NEDENİYLE İŞÇİLER ÇALIŞMAK İSTEMİYOR"

Eskişehir'in Fevzi Çakmak Mahallesinde üretim yapan Yılmaz Kızılay, ıspanağın işçiliğinin zor ve pahalı olduğunu söyledi. Üründe yaşanan bu fiyat artışında kar yağışının büyük etkisi olduğunu belirten Kızılay, "Kar yağışları nedeniyle işçiler çalışmak istemiyor. Çalışanların da ücreti yüksek. Şu anda tarlada ürünlerin üzerinde 10 santimetreye yakın kar var ve bu da şartları zorlaştırıyor. Hem işçiliği zor, hem yıkamada kullanılan sular donuk, hem de ürün üzerinde kar olduğu için ıspanak şu anda pahalıya geliyor" dedi.

"BİRKAÇ HAFTAYA FİYATLAR RAYINA OTURUR"

Kar yağışlarından önce kilogram fiyatı 8 TL civarında olan ıspanağın şu anda neredeyse iki katına çıktığını aktaran üretici Kızılay, fiyatların birkaç haftaya rayına oturmasını beklediklerini kaydetti. Eskişehir dışından alınan ürünlerin de pahalıya geldiğini ifade eden Kızılay, "Kar yağdıktan sonra böyle yükseldi. Kar yağmadan önce en güzelinin kilosu 8, en kötüsününki 3 TL civarıydı. Dışarıdan gelenlerde de şu anda nakliye sıkıntısı var. Nakliyenin buraya gelişi boş araba 12 bin TL. Bu da ürüne yansıyor. Mazot fiyatları, yolların kötü olması da etkiliyor. Bir, iki haftaya kadar fiyatlar rayına oturur. Bu kar kalktıktan sonra emin olun yine en iyi ıspanak 8, en kötüsü 3 TL şeklinde olur" diye konuştu.

(Mısra Ezginur Göçer/ İHA)