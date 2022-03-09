OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI BALIKÇILIĞI VURDU

İZMİRLİ çok sayıda balıkçı, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılmayınca teknelerini 15 Nisan'da başlayacak av yasağını beklemeden iskelelere demirledi. Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, hava şartlarının etkisiyle denizde yeterli sayıda balığa rastlanmadığını belirtip, bu durumun fiyatları yükselteceğini söyledi.

Barbundan çipuraya, mercandan isparazo, iskorpitten kalkana ve lüfere kadar çok sayıda balık çeşidinin bulunduğu Ege Denizi'nde son günlerdeki olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiledi. Çok sayıda balıkçı, teknelerini 15 Nisan'da başlayacak av yasağını beklemeden iskeleye demirledi. Hava koşullarının bu sene diğer dönemlere göre daha sert olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Ege Denizi'nde balıkçılık şu an iklim şartları nedeniyle sıkıntılı süreçte. Hava koşulları bu sene, her dönemden daha sert. Maliyetlerin de çok yüksek olması nedeniyle balıkçıların çoğu av yasağına 1 ay kala işi bırakmak zorunda kaldı. Teknelerin çoğu limanlara yanaştı. Balıkçı tekneleri Foça, Karaburun, Dikili ilçesindeki limanlara demirledi. Karadeniz'de ve Marmara Denizi'nde durum farklı değil. Oradaki balıkçılar da denizde fazla sayıda balık olmadığı için teknelerini bağladı. Bu durumun sonucunda balık fiyatlarında artış olacaktır. Av yasağında son 1 ay kaldı. İnşallah hava şartları düzelir ve vatandaşlarımıza ağızlarının tadıyla balık yediririz" dedi.

'OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA ARTAN MALİYETLER DE EKLENDİ'

28 metrelik gırgır teknesi sahibi ve kaptanı Tuncay Küçük (55) baba mesleği balıkçılığı 15 yaşından beri yaptığını belirterek, "Olumsuz hava şartlarına artan maliyetler de eklendi. Dolayısıyla balıkçılar zor duruma düştü. Zaten yeteri kadar da balık yok. Balık olmadığı için de fiyatlar yükseliyor. Teknemizi demirledik. Olumsuz hava şartlarında denize açılamıyoruz. Hem hava şartları hem de artan maliyetler balıkçıyı zor duruma düşürdü" dedi.

'AV SERBEST ANCAK ADETA AV YASAĞINDA GİBİYİZ'

Bir diğer gırgır teknesinin sahibi ve kaptanı 45 yıllık denizci Zeki Ceylan (61), "Fırtına nedeniyle denize açılamıyoruz. Fırtınanın 1 hafta süreceği öngörülüyor. Denize açılamayacağız, limana demirledik. Av serbest ancak adeta av yasağında gibiyiz. Bütün arkadaşlarımız aynı durumda. Balıkçıların çoğu bu nedenle denize çıkamıyor. Bu havalar balıkçılar için oldukça tehlikeli. Kimse personelinin canını tehlikeye atmak istemez. Bu durum fiyatlara da yansıdı. Düne kadar kasasını 100-150 liradan sattığımız sardalya, şimdi 500-600 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka gırgır teknesi sahibi ve kaptanı Selahattin Ceylan (60) ise balıkçılık yapmaya 12 yaşında başladığını belirtip, "Hava şartları bize müsaade etmedi. Şimdi fırtına çıktı, bitmesini bekliyoruz. Mecburen limanda bekleyeceğiz. Balık fiyatları artar. Halkımız pahalı balık yemek zorunda kalacak" diye konuştu.