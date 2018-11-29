Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Budo ve İdo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Budo ve İdo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptallerine neden oldu.

Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Budo ve İdo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptallerine neden oldu.

Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, BUDO'da iptal olan seferler;

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'da iptal olan seferler;

07: 30 - Bursa-Yenikapı

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy - BURSA

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