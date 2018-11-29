Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle Budo ve İdo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi
Olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptallerine neden oldu.
Olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptallerine neden oldu.
Marmara Denizindeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, BUDO'da iptal olan seferler;
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'da iptal olan seferler;
07: 30 - Bursa-Yenikapı
07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy - BURSA