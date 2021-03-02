Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

02.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:02

Van, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 261 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 261 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da olumsuz hava koşullarından dolayı 2 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde de ana caddelerde çalışma yaptı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Muş'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar nedeniyle merkezde 60, ilçelerden Bulanık'ta 55, Malazgirt'te 56, Varto'da 31, Hasköy'de 15 ve Korkut'ta 17 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalara başladığını ifade eden Yentür, acil durumlar için bir ekibin de hazır bekletildiğini kaydetti.

Muş Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 25 köy yolunun açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Pervin Buldan Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van, Bitlis ve Muş'ta 261 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 10:02:09. #1.14#
title