HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle 442 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı kent genelinde 76 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi sağlık çalışanları, etkili olan yağışların ardından hastane bahçesinde kardan adam yaptı.

Kardan adama maske takıp, üzerine "Maskemizi takalım hastalarımızı ve kendimizi koruyalım" yazısı asan çalışanlar, vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 köy ve 34 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 4 gündür etkili olan kar nedeniyle il genelinde 211 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, ekiplerin gece gündüz karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirtti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise il genelinde kardan kapanan 106 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.