Olumsuz hava koşulları İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımını etkiledi
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Olumsuz hava koşulları İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımını etkiledi

24.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:16
Olumsuz hava koşulları İstanbul Boğazı'nda deniz ulaşımını etkiledi

İstanbul Boğazı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehit Hatları A.Ş'nin bazı seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

Vatandaşların yolculuk planlamalarının aksamaması için duyuruları takip etmeleri istenilen açıklamada, 15.15 Beşiktaş-Adalar, 15.30 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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