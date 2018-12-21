Olumsuz Hava Koşulları Hamsinin Fiyatını Yükseltti

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ordu'da hamsinin kilogramı 12 liradan 20 liraya çıktı.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Aydemir, teknelerin denize açılamaması dolayısıyla tezgahların boş kaldı diyerek, "Hal böyle olunca da eldeki mevcut balıklar çok değerlendi. Bu olumsuzluktan en fazla etkilenen balık çeşidi ise hamsi oldu. Bir kaç gün önce kilogramı 12 liradan satışa sunulan hamsinin fiyatı bugün 20 liraya yükseldi." dedi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından fiyatlarının yeniden düşmesini beklediklerini aktaran Aydemir, vatandaşların sabırlı olmasını istedi.

Altnordu ilçesinde balıkçılık yapan Aziz Ceylan da hamsi avının azalmaya başladığını ancak en çok talebin yine hamsiye olduğunu söyledi.

Hamsinin fiyatının her gün değişebildiğini belirten Ceylan, "Hem yağmur hem kuvvetli rüzgar hem de denizdeki akıntı avlanmayı olumsuz etkiledi. Şu şartlarda özellikle küçük tekneler denize açılamıyor. Bu nedenle de hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor. Havaların iyileşmesiyle fiyatlar normale dönecektir." ifadelerini kullandı.

Ceylan, ayrıca mezgitin kilogramını 25 liradan, istavritin kilogramını ise 15 liradan satışa sunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA