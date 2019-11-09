09.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:22

Olumsuz 6 tüp bebek denemesi ve 10 yıllık çocuk hasreti PRP tedavisiyle son buldu

DİYARBAKIR - Mardin'de yaşayan Mülkiye Necat Çelik çifti, çocuk sahibi olmak için birçok şehirde tüp bebek denemesi yapmalarına rağmen olumsuz sonuç aldı. Çelik ailesi, 6 defa başarısız tüp bebek denemesi ve 10 yıllık çocuk hasretine son vermek için tavsiye üzerine Diyarbakır'da gittiği Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, tarafından yapılan tedaviler sonucu gebelik kesesini görmenin mutluluğunu yaşadı.

Mardin'de yaşayan 39 yaşındaki Mülkiye Çelik, 10 yıldır çocuk hasretiyle başvurmadık yer, gidilmedik klinik bırakmadı. Başarısızlıkla sonuçlanan 6 tüp bebek denemesinden sonra, tavsiye üzerine Diyarbakır'da başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastaya yaptığı tetkikler ve tahliller sonucu, hastanın hormonlarının yüksek olduğu ve erken menopoz olduğunu tespit etti. PRP ve yumurta detoks tedavisi sonuç veren Çelik çifti, gebelik kesesini görmenin ve çocuk sahibi olacaklarının heyecanı ve mutluluğunu yaşıyor.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 39 yaşında olduğunu, 6 defa tüp bebek denemesinin başarısız geçtiğini, bazılarının da iptal edildiği yani tüp bebek dahi yapılamadığını söyledi. Hastanın kendilerine geldiğinde hormonlarının yüksek ve erken menopoz tanısı konulduğunu belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Bu hastamızı özellikle değerlendirdiğimizde yumurta rezervinin çok çok azaldığını, artık erken menopoz bulgularıyla uyumlu olduğunu gördük. Biz bu hastaya ilk önce detaylı hormon taramaları yaptık. Eşinin sperm taramalarını yaptık. İlk önce detaylı baktığımızda biz de bu hastaya erken menopoz teşhisi koyduk. Bu hastamıza PRP uygulaması yaptık. Biz biliyoruz ki, PRP uygulaması Türkiye'de son zamanlarda uygulamaya geçen bir tedavi. Bu normalde estetik alanında, fizik tedavi alanında kullanılan bir tedavi biçimi" dedi.

"Transferden 12 gün sonra yaptığımız teste gebelik kesesini gördük"

PRP'nin trombositten zengin plazma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, "Tabi bunların içerisine aynı zamanda büyüme faktörleri içeren plazmaya diyoruz. ve CD-34 dediğimiz kök hücre uygulamalarını da içerisine enjekte ediyoruz. Yani PRP uygulamalarını kombine olarak, direkt olarak yumurtalıkların içerisine enjekte ediyoruz. Bu hastaya ilk önce PRP uygulamasını hem sağ yumurtaya, hem sol yumurtaya ikisine de uygulamayı yaptık. Bunları yaptıktan sonra aynı zamanda yumurta detoks tedavisi uyguladık. Böylece yumurtaları güçlendirmiş olduk. Hem PRP hem de yumurta detoks tedavisinden iki ay sonra tüp bebek uygulamasına karar verdik. Bu hasta daha önce tüp bebek uygulamalarında başarısız ve aynı zamanda da iptal olan tüp bebek denemeleri vardı. Yani tüp bebek dahi yapılamamış, yumurta elde edilememiş. Bunun sebebi de yumurta kalitelerinin çok zayıf olması. Hastaya özgü düşük dozda protokol uyguladık. Amacımız yumurta kalitesinin bozulmaması. Sonrasında tabi ki tüp bebek uygulamasına geçtik. Bu süreye kadar hasta hala umutsuz, hasta, olmayacak gibi ciddi olumsuzluklar içerisindeydi. Bu hastaya aynı zamanda rahmin içerisine de PRP uygulaması yaptık. Bu hastada gördüğümüz diğer bir eksiklik neydi, rahim duvarının ince olduğunu gördük. Bu hastaya embriyo transferini gerçekleştirdik. Transferden 12 gün sonra test yaptık. Bugünde artık keseyi gördük. Şuan hastada müthiş bir mutluluk çığlıkları oldu. Hastalarımıza bu şekilde erken menopoza, yumurta rezervi zayıf olan hastalarımıza umutsuzluğa kapılmaması, gerçekten de doğru merkez, doğru klinik ve doğru tedavi verilmesi başarının ana anahtarıdır, altın anahtarıdır. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu nasip etsin diyoruz" şeklinde konuştu.

Mülkiye Çelik ise 39 yaşında olduğunu, 10 yıllık evli olduğunu kaydetti. Çelik, "6 defa tüp bebek denedim. Kaç defa boş kağıtla döndüğüm için çok üzüldüm. Hiç sonuç çıkmıyordu. PRP tedavisi sonuç verdi. Hakan hocaya sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA