Ölümlü trafik kazasında sürücünün serbest bırakılmasına tepki Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, kızlarını kaybeden aile, zanlının tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, kızlarını kaybeden aile, zanlının tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Kız kardeşini kaybeden Zafer Tutlu, Saray Mahallesi'ndeki evlerinde gazetecilere, kardeşinin ölümüne sebep olduğunu öne sürdüğü sürücünün araç içinde müzikli paylaşım yaparak sosyal medyada paylaşım yapmasının kendilerini üzdüğünü söyledi

Sürücünün kaza sonrası hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiğini belirten Tutlu, sürücünün tutuklanmasını ve gereken cezanın verilmesini istediklerini ifade etti.

Anne Fatma Tutlu, kızının ölümü üzerine gözüne uyku girmediğini, her gün kızını mezarına gittiğini kaydetti.

Ümit Servet K. yönetimindeki 07 AGR 420 otomobil 6 Haziran'da Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda Ümit A. idaresindeki 07 NYR 15 plakalı otomobille çarpmış, kazada 3 kişi yaralanmış, Ceylan Tutlu yaralanmıştı.

Kaynak: AA