Ölümlü trafik kazası sanığına 22 bin TL para cezası
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Ölümlü trafik kazası sanığına 22 bin TL para cezası

17.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:31
Ölümlü trafik kazası sanığına 22 bin TL para cezası

KAYSERİ'de meydana gelen trafik kazasında İsrafil A.'nın (29) ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sürücü Okan S. 22 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de meydana gelen trafik kazasında İsrafil A.'nın (29) ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sürücü Okan S. 22 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 1 Mart'ta Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Mustafakemalpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Okan S. yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıkan Kenan A. (30) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü Kenan A. ile aynı otomobilde bulunan İsmail A., İsrafil A. (29), Mikail A. (27) ve Murat Y. (42) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsrafil A., hayatını kaybederken, diğer yaralılar taburcu edildi. Kaza sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan her iki sürücü hakkında da 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Okan S. katılmazken, müşteki sanık Kenan A., hazır bulundu. Son sözü sorulan Kenan A., kazada kardeşi İsrafil A.'yı kaybettiğini, karşı taraftan şikayetçi olduğunu söyleyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Okan S.'yi,  'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanığın tali kusurlu olması nedeniyle hükmü, para cezasına çevirerek, 22 bin TL para cezasına çarptırılmasına ve ehliyetine 1 yıl süre ile el konulmasına hükmetti. Heyet, kazada asli kusurlu olduğu iddia edilen Kenan A.'nın ise, kardeşini kaybettiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesine hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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