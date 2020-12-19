Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında

19.12.2020 03:04 | Son Güncelleme: 19.12.2020 03:08
Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, İ.E.K. (15) idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, kırmızı ışıktaki Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile çarpmış, kaza sonrası ağır yaralanan Sular, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan genç kız sürücü İ.E.K ise tutuklanmıştı.

MOBESE'ye yansıyan kazanın görüntülerinde, araçlar kırmızı ışıkta beklerken arkadan hızla gelen İ.E.K'nin kullandığı otomobil, iki otomobile çarparak daha sonra da bir ağaca çarparak durabiliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Gülben Ergen Şevket Çoruh Ayşegül Yıldız Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Burak Yılmaz Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Karar Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ölümlü trafik kazası MOBESE kamerasında | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 03:08:26. #1.14#
title