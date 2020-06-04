Ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında
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Ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında

Adana'da dün gece meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında
04.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:01

Adana'da dün gece meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde, gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. İsmail Yıldırım idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Ertuğrul Kıvanç Kurt yönetimindeki 01 L 9201 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fahriye Yıldırım müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde iki otomobilin çarpışmasının ardından çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibinin geldiği, yaralıların sıkıştıkları araçlardan çıkartılarak ambulanslara taşınması yansıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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