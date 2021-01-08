Ölümlü trafik kazaları yüzde 9 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ölümlü trafik kazaları yüzde 9 azaldı

08.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:55
Ölümlü trafik kazaları yüzde 9 azaldı

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, 2020 yılı trafik kaza istatistiklerinin birçoğunda azalma görülürken, ölümlü trafik kazalarının 2019 yılına oranla yüzde 9 azalarak bin 903 olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, 2020 yılı trafik kaza istatistiklerinin birçoğunda azalma görülürken, ölümlü trafik kazalarının 2019 yılına oranla yüzde 9 azalarak bin 903 olduğu görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre 2019 yılında trafik kazaları ile alakalı basına 22 bin 89 haber yansıdığı tespit edildi.

HABER SAYILAR DA DÜŞTÜ

Bu rakam 2020 yılında 15 bin 363 olarak kaydedildi. Böylelikle trafik kazaları ile alakalı haber sayılarında bile düşüş yaşandığı gözlendi. Kurallar, alınan önlemler ve pandemi ile beraber halkın eve kapanması kazalarda meydana gelen düşüşte birincil etken olarak dikkat çekti.

Ajans Press'in, İçişleri Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılı trafik istatistiklerinin birçok kategorisinde azalma görüldü. Böylelikle ölümlü trafik kazalarının 2019 yılına oranla yüzde 9 azalarak bin 903 olduğu kaydedildi. Olay yeri can kaybı ise yüzde 13 azalış ile 2 bin 197'ye düşerken, yaralanan kişi sayısı yüzde 20 azalış ile 228 bin 566 olarak kayıtlara geçti. Yaralanmalı trafik kaza sayılarına bakıldığında ise yüzde 14 azalış ile 148 bin 102 olarak saptandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Fatih Terim Mesut Bakkal Sergen Yalçın İsmail Kartal
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ölümlü trafik kazaları yüzde 9 azaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 11:10:51. #1.15#
title