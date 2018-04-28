Ölümlü Kazaya Karışan Aracı, Çekiciyle Kaçırdılar
Ankara'da sabah saatlerinde yaşanan olayda iki ayrı kazaya karışan araçlardan biri çekiciyle olay yerinden kaçırıldı.
Ankara'da meydana gelen iki ayrı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir yolunda merkez istikametine seyreden kadın sürücü F.A. idaresindeki 06 MPS 66 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde ilerleyen bir otomobille çarpıştı.
Direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan F.A, araçtan fırlayarak karşı şeride düştü. Bu sırada merkez istikametinden gelen iki otomobil de F.A'ya çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÇEKİCİYLE KAÇIRILDI
Görgü tanıkları, F.A. yönetimindeki 06 MPS 66 plakalı otomobil ile çarpışan aracın olay yerine gelen bir çekiciyle kaçırıldığını iddia etti.
Bunun üzerine polis ekipleri telsizden çekici üzerine yüklenmiş bordo renkli aracın arandığı anonsunu geçti.
Ayrıca ekipler, çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.
METRO DURAĞINDA KAZA: 1 YARALI
Öte yandan, Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Keçiören istikametine ilerleyen İbrahim Salmanlı'nın kullandığı 81 AAC 428 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi binası yakınındaki metro durağına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Salmanlı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
-
ÖLÜMLÜ Bİ KAZADAN BAHSEDİYOSUN ANKARA GİBİ BİR YER POLİİN ORAYA ÇEKİCİDEN ÖNCE GELMESİ NORMAL DEĞİL Bİ DÜŞÜNÜN HERKEZİN YAPABİLİCEGİ BİŞEY DEĞİL BU İÇİN İŞİNDE EMİN OLUN BÜYÜK ADAMLAR VARDIRCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Normal burası Türkiye İslam ülkesi hani hak hukuk varya bunu Avrupa da yapmış olsalar çok büyük miktarda para cezası öder ve en az 2 sene Trafiğe çıkamazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
adana sandımda ankaraymış :DCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
-
muhtemelen hurdacılardır adamlar sinekten yağ çıkarıyorCevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
-
Olay yerine gelen POLİS DE AVEL AVEL İZLEDİ Mİ YANİ !Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır