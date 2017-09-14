Ölümlü Kazanın Sürücüsü Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da 1,5 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan minibüs sürücüsü adliyeye sevk edildi.



Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaettin V.(37) idaresindeki 34 PG 26 44 plakalı minibüs, 1,5 yaşlarındaki Ayşenur Güven'e çarptı. Kazada yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Alaettin V. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Polisteki sorgusu tamamlanan Alaettin V., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN