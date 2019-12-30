Ölümlü kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı

30.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:27

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde otomobilin 2 öğrenciye çarpması sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı.



Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi Hasan Aydoğdu Parkı önünde meydana gelen kazada 8 yaşındaki Yenimahalle İlkokul 3. Sınıf Öğrencisi Muhammed Eren Ölbeci (8) hayatını kaybetti. Kaza sonrası öğrencinin yakınları ve mahalle sakinleri cenaze töreninin ardından yolu trafiğe kapattı. Yolu trafiğe kapatan mahalle sakinleri aynı noktada birçok kazanın meydana geldiğini belirterek, başka kazalar olmaması için kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulmasını istedi.



Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Gezer, Alevi Kanaat Önderi Dedesi Garip Bozkurt başta olmak üzere çok sayıda kişi basın açıklamasına katıldı.



Vatandaşların taleplerini dile getirdiği basın açıklamasında konuşan Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Gezer, "Bu kavşağa daha önceden sinyalizasyon yapılması için dilekçe verdik ancak dilekçemiz olumlu karşılanmamıştı. Fakat daha sonra sık sık kazalar olmaya devam edince dilekçemizi yeniledik. Dilekçemizi İl Trafik Komisyon olumlu bulundu. Sinyalizasyon yapılacağını bize belirttiler" dedi.



Alevi Kanaat Önderi Dedesi Garip Bozkurt ise konuşmasında, yoldaki eksikliğin herkes tarafından görüldüğünü ve en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.



Kalabalığın dağılmasının ardından belediye ekipleri görüş mesafesini engelleyen ağaçları yerinden sökerek, sinyalizasyon yapılması için çalışmalara başladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA