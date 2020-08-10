Ölümlü kazanın ardından mahalle sakinlerinden alt geçit eylemi
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Ölümlü kazanın ardından mahalle sakinlerinden alt geçit eylemi

Konya'nın Hüyük ilçesinde dün meydana gelen ve aynı aileden 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan trafik kazası sonrasında, kazanın yaşandığı kavşakta toplanan mahalle sakinleri alt geçit yapılmasını isteyerek oturma eylemi yapıp yolu trafiğe kapattı.

Ölümlü kazanın ardından mahalle sakinlerinden alt geçit eylemi
10.08.2020 23:22 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:25

Konya'nın Hüyük ilçesinde dün meydana gelen ve aynı aileden 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan trafik kazası sonrasında, kazanın yaşandığı kavşakta toplanan mahalle sakinleri alt geçit yapılmasını isteyerek oturma eylemi yapıp yolu trafiğe kapattı.

Konya-Hüyük Karayolu, İmrenler Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta, dün akşam saatlerinde bir otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında Beyşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Serkan Çınar hayatını kaybetti. Çınar'ın otomobili kullanan babası Yusuf Çınar ile annesi Fatma Çınar ise yaralı olarak kaldırıldıkları farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan trafik kazası sonrasında aynı kavşakta ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını savunarak bu duruma tepki gösterip önlem alınmasını isteyen İmrenler Mahallesi sakinleri, akşam saatlerinde araçlarıyla geldikleri kavşakta yolu trafiğe kapatmak istedi. Kavşakta önlem alan Jandarma ekipleri ise mahalle sakinlerini bu eyleminden vazgeçirebilmek için dakikalarca dil döktükleri vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Jandarma, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda da sık sık uyardı. Toplandıkları yere yöneticilerin gelmesini isteyen, aksi takdirde yolu trafiğe kapatacaklarını belirten mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

İkna olmayınca kavşakta Türk bayrağı ve "ölüm kavşağına hayır" yazılı pankart açan mahalle sakinleri "ölüm kavşağı tamir edilsin" sözleriyle sloganlar attıktan sonra, bazı vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri basın açıklaması yaparak, yaşanan son kazanın ardından Karayolları'nın kavşağa uyarı ikaz lambası yerleştirdiğini ancak, bu bölgeye bir alt geçit yapılmasını istediklerini belirtti. Mahalle sakinleri açıklamaların ardından kavşakta oturma eylemi yaparak yoldaki araçların geçişine engel oldu. Jandarma ekipleri ise her iki yönde de araç geçişine engel olurken, araç kuyrukları oluştu. Yolun açılmasını bekleyen bazı araçların beklemeyerek geri dönüş yaptığı görüldü.

Mahalle sakinleri, bir süre sonra oturma eylemini sona erdirerek alkışlarla protestoyu sonlandırdı. - KONYA

Kaynak: İHA

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