Ölümlü Kazalar Yüzde 85 Düştü

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 2019 yılının ilk üç ayında ölümlü trafik kazalarının yüzde 85 azaldığını söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hava destekli trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun 24. kilometresinde helikopter destekli yapılan trafik ve asayiş denetimini Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, jandarma helikopteri ile inceledi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın trafik kazalarını ve asayiş olaylarını önleme faaliyetleri çerçevesinde yapılan denetimde, Yarımca Kavşağı'nda sürücüler ve araçta bulunan şahısların genel bilgi taraması yapıldı.

Denetimlerin sonunda açıklamada bulunan Vali Tutulmaz, helikopterle kenttin ana hatlarındaki trafik durumunu denetlediklerini söyledi.

Trafik güvenliğine özel önem verdiklerini belirten Tutulmaz, "Denetimlere bu yıl daha fazla ağırlık vereceğimiz ve bunun sonucu olarak trafik kazalarını gerek can güvenliği gerekse mal güvenliği açısından daha güvenli bir sonuç elde etme yönünde gayretli olacağımızı halkımızın bilmesini isteriz." diye konuştu.

Trafikte yaya güvenliğiyle alakalı özel çalışmalarının olduğu bilgisini veren Tutulmaz, "Öncelik Yayanın" projesiyle tedbirleri alacaklarını dile getirdi.

Ölümlü kazalar yüzde 85 oranında azaldı

Tutulmaz, 2019 yılında trafikte yaşanan kazaların genel anlamda azaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2019 yılında aldığımız tedbirlerle ölümlü kazalarındaki sayı yüzde 85 dolayında düşmüştür. Yine benzer şekilde mal ve yaralamalı kazalarda da önemli düşüşler sağlanmıştır. Denetimlerimize yine kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Öncelik denetimde eğitim ancak ısrarla yanlış yapanlarla ilgilide kanuni olarak gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

Havadan Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle yapılan denetimlerde Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'a, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA