Ölümle sonuçlanan mide küçültme ameliyatında doktora 6 ay meslekten men cezası

İZMİR (DHA) - İZMİR'de Özge Mitoğlu'nun (28) mide küçültme ameliyatı olduktan bir süre sonra hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada, operasyonu gerçekleştiren Dr. Mehmet Yalım Uçtum 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayı 45 bin lira para cezasına çeviren mahkeme, Uçtum'a ayrıca 6 ay süreyle meslekten men cezası verdi. Karara tepki gösteren Özge Mitoğlu'nun eşi Mehmet Mitoğlu. "Gencecik bir canın değeri 45 bin lira mı? Benim yuvam söndü" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Özge Mitoğlu, çocuk sahibi olabilmek umuduyla mide küçültme ameliyatı yaptırmak için 2019 yılının mayıs ayında İzmir'e geldi. Mitoğlu, özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyat için hastaneye 13 bin lira ödeyen Özge Mitoğlu, 3 gün sonra taburcu edildi. Birkaç gün sonra rahatsızlanan Mitoğlu, 23 Mayıs'ta tedavi için götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Özge Mitoğlu'nun eşi Mehmet Mitoğlu, verilen kararın ardından yıkıldığını söyledi. Mitoğlu, "Verilen karara inanmak mümkün değil. Gencecik bir canın değeri 45 bin lira mı? Benim yuvam söndü. Eşimin ölümünün ardından bir kez daha yıkıldım. Acımız dineceği yerde gittikçe çoğalıyor. Tüm raporlar aleyhine olmasına rağmen sanık para cezası aldı. Buna da itirazda bulunmalarına tahammül edemiyorum. Karara itiraz edeceğiz. Hukuki mücadelemiz sürecek" dedi.