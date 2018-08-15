Trenin Üzerinde Ölüm Yolculuğuna Çıkıyorlar

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Bangladeş'in başkenti Dakka'da işe gitmek için her gün binlerce yolcu trenin üzerinde seyahat ediyor. Nüfusun yoğun olması ve tren seferlerinin az olması nedeniyle sıkıntıya girenler, trenin üzerinde yolculuk ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yapılan seferler en yoğun seferler olurken, insanlar trenin üzerinde gidebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

TREN SANİYELER İÇERİSİNDE DOLUYOR

İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Coşkun, Başkent Dakka'da Tongi Tren Terminali'nde yaşananları görüntüledi. Coşkun'un çektiği görüntülerde, tren garında bekleyen binlerce Bangladeşli, trenin gelmesiyle birlikte dakikalar içerisinde dolduruyor. Trende koltuk sahibi olamayanlar ise trenin üzerine doğru tırmanıyor. Hareket eden trenin üzerindeki yolculardan bazıları uyuyarak seyahat ederken bazıları ise oturarak gidiyor.

YÜZLERCE KİŞİ TRENİN ÜZERİNDEN DÜŞEREK ÖLÜYOR

Başkent Dakka'da son 7 yılda trenin üzerinde uyurken 100'e yakın kişi düşerek öldü. Trenin üzerinde yürürken 554 kişi ölürken, kulaklık takarak demiryolunda yürüyen 56 kişi de dikkatsizlik sonucu yaşamını yitirdi. Yetkililer sefer sayılarının azlığı ve nüfus çoğunluğundan dolayı trenin üzerindeki seyahatlerin önüne geçemese de, tren hareket halindeyken ayakta durmayı ve yürümeyi yasaklamış durumda. Ama bu yasağa rağmen yolcular riskli bir şekilde seyahatlerine devam ediyor.