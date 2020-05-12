Ölümle burun buruna belediye başkanlığı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ölümle burun buruna belediye başkanlığı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,0 şiddetindeki depremde evler yıkılırken, belediye binasının da dahil olduğu birçok binada ağır hasarlar meydana geldi.

Ölümle burun buruna belediye başkanlığı
12.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:58

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen 6,0 şiddetindeki depremde evler yıkılırken, belediye binasının da dahil olduğu birçok binada ağır hasarlar meydana geldi. Depremin yaraları halen sarılmaya devam ederken, belediye başkanının odasında bulunan duvar da çöktü. Geçici olarak onarılan duvarın önünde ise Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik görev yapmaya devam ediyor.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında 6,0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem neticesi ilçede yaklaşık 330 ev yıkılırken, kamu binalarının da dahil olduğu birçok yapıda ağır hasarlar meydana geldi. Ağır hasar alan yapılardan biri ise belediye binasıydı. Belediye başkanının makam odasındaki duvar, başkanın görevini yaptığı masanın üzerine doğru yıkıldı. Deprem sonrası yeni binanın yapımı sürerken, belediye hizmetlerine ara vermemek adına Başkan Birsen Çelik, güçlendirme yaptırdığı duvarın önünde çalışmaya devam ediyor. Duvarın görüntüsü ise görenleri şaşkına çeviriyor.

TOKİ konutları bitti

Yıkılan 330 evdeki vatandaşların kimisi prefabrik konutlara taşınırken, geri kalan vatandaşlardan bir kısmı ise yapımı önümüzdeki ay tamamlanacak olan 152 adet konuta taşınacak. Deprem sonrası başlatılan çalışmaların halen devam etiğini belirten Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Depremden sonra hem devlet tarafından hem bizler tarafından pek çok çalışma yapıldı. Devlet tarafından yapılan TOKİ konutları bitti, sanıyorum gelecek ay 152 adet konut depremzedelere teslim edilecek. Deprem sonrası fizibilitesini yapıp, rapor hazırlayarak çalışmaya başladım. İhtiyaçlarımızı tespit ettik. o arada derman belediyecilik devreye girdi. Pek çok belediye başkanı arkadaşımız Bozkurt'a ellerini uzattı, gönüllerini verdi. Belediye binamız ağır hasarlıydı. Hala içerisinde olsak bile çürük raporu alınan bir bina. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bozkurt'a yaraşır, 50-100 sene bir daha hizmet binasına ihtiyaç duyulmayacak bir bina yapımı sözü verdi ve belediye meclisinden bunun kararını geçirdi. Korona virüs nedeniyle ihaleler uzadığı için Mayıs'ta temeli atılacaktı ama Haziran'da başlanır diye düşünüyorum" dedi.

"Deprem yaralarının çoğu sarıldı"

Deprem sonrası yaraların sarıldığını ifade eden Başkan Çelik, "Bu çok ağır hasar gören, evi yıkılan ama maddi olarak olanaksızlar içinde olan vatandaşlarımızı, yine belediyelerimiz sıfır maliyetle prefabrik konut yaptılar. Tespitini muhtarlarımızın yaptığı fakir vatandaşlarımıza bu evleri yaptılar, şu anda içinde oturuyorlar. Şu anda deprem yaralarının çoğu sarıldı. Aç açık hiçbir vatandaşımız yok" şeklinde konuştu.

"8 Ağustos'ta üzerimize düşen duvarı biraz tamir ettik"

Belediye binasının ağır hasarlı olduğunu, tedirginliğe rağmen çalışmalara devam edildiğini dile getiren Çelik, "Korku demeyelim bir tedirginlik illaki oluyor. O kadar da alaycı şövalyelik var demeyelim. Yapacak bir şey yok, bu hava şartlarında dışarıda çalışamayacağımıza göre yeni binamız yapılıncaya kadar o gün 8 Ağustos'ta üzerimize düşen duvarı biraz tamir ettik. Hala çalışmaya devam ediyoruz. Bu duvar üzerimize çökmüştü, o gün toplantıdaydık biz. Toplantıdan çıktık yapılabilecekleri yaptıktan sonra o duvarı inşaat mühendisi arkadaşlarımız sağlamlaştırdı. Yerine monte etti. Bu şekilde idare ediyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor
Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Hatice Çarpar
Spor Falcao Can Bartu Tamer Tuna Caner Erkin Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ölümle burun buruna belediye başkanlığı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:22:33. #1.15#
title