Ölümle Burun Buruna

Samsun-Ordu karayolu kenarında başıboş bulunan yılkı atları sürücüler için büyük risk oluşturuyor.

Samsun-Ordu karayolunun Terme ilçesi Söğütlü-Elmaköy mevkisindeki tarlalarda otlayarak yaşayan yılkı atları trafikte tehlike saçıyor. Zaman zaman bariyerlerin açık kısımlarından yoldan karşıya geçmeye çalışan yılkı atları, ölümlü trafik kazalarına da sebep olabiliyor. Belediyenin zaman zaman toplattığı atlar bilinmeyen nedenlerden dolayı, konuldukları yerden ayrılarak buralara geliyor.

"Birçok arkadaşım burada kaza yaptı"

Bölgede yaşayan Ahmet İnce isimli bir vatandaş, "Bunlar yılkı atları. Yolun kenarında risk oluşturuyorlar. Jandarmaya haber veriyoruz. Tabii hepsine bakamıyorlar. Onların da yapacağı bir şey yok. Şu an buradalar. Aniden yola fırladıkları zaman araçların yapabileceği hiçbir şey yok. Yıllardır bir çözüm bulunamadı. Benim birçok tanıdığım, arkadaşım burada kaza yaptı. Hala daha bu risk devam ediyor. Ölümlü kaza da oluyor. Kulaklarında küpe yok. Şu an sürü halindeler. Yola fırlasalar sürücülerin de yapabileceği bir şey yok. Bir şekilde buna bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

"Sürücülerin kabusu oluyorlar"

Terme Elmaköy Muhtarı Recep Danacı ise, "Burası karayolunun kenarı. Taşıtların atlara çarptığı oluyor. Ölümlü kazalar yaşanıyor. Büyük tehlike oluşuyor. Vatandaşlar da muzdarip, sürücüler de. Sürücülerin kabusu oluyorlar. Bu atların sahipleri yok. Nereden geldikleri belli değil. Vatandaşlar da hayvanlara karşı duyarsız. Belediyemiz bu atları Gölyazı'ya topluyor ama ne oluyorsa yine geliyorlar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA