Ölüme yolculukta 99 kişi yakalandı
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Ölüme yolculukta 99 kişi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.

13.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:10
Ölüme yolculukta 99 kişi yakalandı

'in ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre ekipleri, Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarından iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, tespit edilen göçmenlerin botunu durdurdu. Durdurulan botlarda 56 Filistin, 24 Afganistan, 15 Suriye, 3 Venezuela ve 1 Gambiya uyruklu olmak üzere toplam 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İHA
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