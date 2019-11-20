Ölüme yolculukta 38 göçmen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Ölüme yolculukta 38 göçmen yakalandı - Haber

Ölüme yolculukta 38 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

20.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:00
Ölüme yolculukta 38 göçmen yakalandı

'in ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri 38 düzensiz göçmeni yakaladı.


Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri lastik botu durdurdu. Durdurulan lastik botta 18 Orta Afrika, 18 Kongo ve 2 Eritre uyruklu olmak 38 düzensiz göçmen yakalandı.


Kıyıya çıkartılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.