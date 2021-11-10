Ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da öldü sanılarak gömülmek istenen köpeğin yaşadığı belirlenince veteriner hekim kliniğine götürüldü. Veteriner Hekim Vakkas Can Sert, kuyruk sokumunda kırık ve makatında ise genişleme tespit edilen 'Pekinez' cinsi köpeğin cinsel saldırıya uğradığı üzerinde durduklarını belirtti.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde boş arsada, çöplerin arasında Pekinez cinsi köpeğin yerde hareketsiz yattığını gören kız çocuğu, telef olduğunu düşünerek gömmek için yanına gitti. Köpeğin hareket ettiğini gören çocuk, sosyal medya hesabından sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Melekler Yaşam Köyü (MEYAKO) Derneği'nden Hayvan Hakları Savunucusu İlknur Kılıç (22) ile iletişime geçti. Bölgeye giden Kılıç, köpeği tedavi ettirmek için veteriner hekim kliniğine götürdü.

İlknur Kılıç ise hayvanlara karşı şiddete tepki gösterdi. Kılıç, "Dışkısını tutamadığını gördüğümde, önceki vakalardaki tecrübemle bir şeyler yaşadığını tahmin ettim. Tedaviye aldığımızda makat çevresindeki kırıkları da görünce gerçekle yüzleşmiş olduk. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Kritik ve zor bir süreç içerisine girdik. Sahibinin kim olduğunu bulamadık. Sahibini veya saldırganı bulsak bile zarar verdiğini kabul etmeyecektir" diye konuştu.