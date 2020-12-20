Ölüme terk edilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ölüme terk edilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:29
Ölüme terk edilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 38 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 38 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvelik Botları yönlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - AYDIN

Ölüme terk edilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 10:30:29. #1.15#
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