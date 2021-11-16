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Ölüme sırt üstü uzanıp sigara keyfi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ölüme sırt üstü uzanıp sigara keyfi yaptı Motosiklete sırt üstü uzanarak sigara keyfi yapan kasksız gencin tehlikeli sürüşü, cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya'da kasksız motosiklet sürücü genç, yaptığı hareketlerle adeta ölüme meydana okudu.

ANTALYA (İHA) - - Ölüme sırt üstü uzanıp sigara keyfi yaptı

Motosiklete sırt üstü uzanarak sigara keyfi yapan kasksız gencin tehlikeli sürüşü, cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da kasksız motosiklet sürücü genç, yaptığı hareketlerle adeta ölüme meydana okudu. Motosikletin direksiyonunu bırakıp, sırt üstünü uzanarak sigara keyfi yapan gencin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görenleri hayrete düşüren motosiklet sürüşü, Kepez ilçesi Altınova Caddesi üzerinde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kasksız motosiklet sürücüsü, seyir halindeki motosiklette önce direksiyonu bıraktı, ardından sırt üstü uzanarak sigara keyfi yaptı. O anları arkadaşına cep telefonuyla çektiren genç, iki eliyle de tamam işareti yaparak tehlikeli sürüşüne devam etti.

'Antalya Hakkında' adlı sosyal medya sayfasında yayınlanan gencin görüntülerine, izleyenler tepki gösterdi.

Ölüme sırt üstü uzanıp sigara keyfi yaptı

Ölüme sırt üstü uzanıp sigara keyfi yaptı

Ölüme sırt üstü uzanıp sigara keyfi yaptı

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