Ölüme neden olan beton mikseri sürücü: Kazayı fark etmedim, çukura düştüm sandım
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Ölüme neden olan beton mikseri sürücü: Kazayı fark etmedim, çukura düştüm sandım

16.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:27
Ölüme neden olan beton mikseri sürücü: Kazayı fark etmedim, çukura düştüm sandım

ADANA'da seyir halindeyken çarptığı midibüsün sürücüsü Aydın Sefa'nın (54) ölümüne, 5 yolcunun da yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen İzzet K. (43), polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da seyir halindeyken çarptığı midibüsün sürücüsü Aydın Sefa'nın (54) ölümüne, 5 yolcunun da yaralanmasına sebep olduğu öne sürülen İzzet K. (43), polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Çukura düştüğümü zannettim. Kaza olduğunu fark etsem, dururdum" dediği öğrenilen İzzet K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 10 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzzet Kılıç idaresindeki 34 NS 791 plakalı beton mikseri, Aydın Sefa yönetimindeki 01 S 0835 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan midibüsün sürücüsü Aydın Sefa ile birlikte 6 kişi yaralandı. Beton mikserinin sürücüsü İzzet Kılıç ise aracından hiç inmeden olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan midibüs sürücüsü Aydın Sefa, kazadan bir gün sonra hayatını kaybetti.'ÇUKURA DÜŞTÜĞÜMÜ ZANNETTİM'Beton mikseri sürücüsü İzzet K.'nin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin adresini belirleyen polis, merkez Seyhan ilçesinde İzzet K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen İzzet K.'nin, ifadesinde, "Mikserin içi doluydu, aracın camları da kapalıydı. Bir ses duydum ancak çukura düştüğümü zannettim. Kaza olduğunu bilseydim, dururdum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ölüme neden olan beton mikseri sürücü: Kazayı fark etmedim, çukura düştüm sandım
Ölüme neden olan beton mikseri sürücü: Kazayı fark etmedim, çukura düştüm sandım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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