Ölüme götüren tefeciliğe 2 tutuklama
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Ölüme götüren tefeciliğe 2 tutuklama

ANKARA'da, 25 gün önce yaşamına son veren E.E.'nin intiharına, yüksek faiz karşılığında aldığı 700 bin TL'yi ödeyemeyince kendisini tehdit eden tefecilerin yol açtığı iddia edildi.

Ölüme götüren tefeciliğe 2 tutuklama
30.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:06

ANKARA'da, 25 gün önce yaşamına son veren E.E.'nin intiharına, yüksek faiz karşılığında aldığı 700 bin TL'yi ödeyemeyince kendisini tehdit eden tefecilerin yol açtığı iddia edildi. E.E.'nin ölümünden sonra 4 arkadaşını da tehdit edip, 700 bin TL borca karşılık 1 milyon TL isteyen F.Ö. ve T.T. yakalanıp, tutuklandı.

Başkent'te klinik sahibi T.G., çalışanları M.B. ve G.Ç. ile eczacı U.G., polise giderek iki kişinin kendilerini ölümle tehdit edip, para istedikleri ihbarında bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kentte yüksek faizle haksız kazanç elde eden F.Ö. ve T.T. olduğunu belirledi. 

PARAYI ÖDEYEMEYİNCE İNTİHAR ETTİ Şüphelilerin, kendilerinden şikayetçi olan 4 kişiyle ilaç alım satımı yapan E.E.'ye yüksek faiz karşılığında 700 bin TL verdikleri öğrenildi. 25 gün önce yaşamına son veren E.E.'nin ise 700 bin TL'yi ödemeyince F.Ö. ve T.T. tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. E.E.'nin, baskı ve tehditler üzerine bunalıma girerek intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.

F.Ö. ile T.T.'nin, E.E.'nin ölümünden sonra 700 bin TL borca karşılık, onun iş yaptığı 4 arkadaşından 1 milyon TL istediği ve yine ölümle tehdit ettiği belirlendi. Takibe alınan şüpheliler F.Ö. ve T.T., klinik sahibi T.G. ve çalışanlarını tehdit için gittiği iş yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. F.Ö. ile T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: DHA

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