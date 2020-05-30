Ölüme götüren tefeciliğe 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ölüme götüren tefeciliğe 2 tutuklama

Ölüme götüren tefeciliğe 2 tutuklamaANKARA'da, 25 gün önce yaşamına son veren E.E.'nin ölümüne, yüksek faiz karşılığında aldığı 700 bin TL'yi ödeyemeyince kendisini tehdit eden tefecilerin yol açtığı iddia edildi.

Ölüme götüren tefeciliğe 2 tutuklama
30.05.2020 08:54 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:54

Ölüme götüren tefeciliğe 2 tutuklama

ANKARA'da, 25 gün önce yaşamına son veren E.E.'nin ölümüne, yüksek faiz karşılığında aldığı 700 bin TL'yi ödeyemeyince kendisini tehdit eden tefecilerin yol açtığı iddia edildi. Polis, E.E.'nin ölümünden sonra 4 arkadaşını da tehdit edip, 700 bin TL borca karşılık 1 milyon TL isteyen F.Ö. ve T.T.'yi operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başkent'te klinik sahibi T.G., çalışanları M.B. ve G.Ç. ile eczacı U.G., polise giderek iki kişinin kendilerini ölümle tehdit edip, zorla para istedikleri ihbarında bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kentte yüksek faizle haksız kazanç elde eden F.Ö. ve T.T. olduğunu belirledi. 

PARAYI ÖDEYEMEYİNCE İNTİHAR ETTİ Şüphelilerin, kendilerinden şikayetçi olan 4 kişiyle ilaç alım satımı yapan E.E.'ye yüksek faiz karşılığında 700 bin TL verdikleri öğrenildi. 25 gün önce yaşamına son veren E.E.'nin ise 700 bin TL'yi ödemeyince F.Ö. ve T.T. tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. E.E.'nin, baskı ve tehditler üzerine bunalıma girerek intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.F.Ö. ile T.T.'nin, E.E.'nin ölümünden sonra 700 bin TL borca karşılık, onun iş yaptığı 4 arkadaşından 1 milyon TL istediği ve yine ölümle tehdit ettiği belirlendi. Takibe alınan şüpheliler F.Ö. ve T.T., klinik sahibi T.G. ve çalışanlarını tehdit için gittiği iş yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. F.Ö. ile T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü dökümü: Şüphelilerin emniyetten çıkarılması 

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Haber
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar Haber
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin İrem Derici Haldun Dormen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mete Gazoz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Ölüme götüren tefeciliğe 2 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 08:57:56. #1.15#
title