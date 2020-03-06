Ölümden vatandaşlar kurtardı

06.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:50

Karabük'te, geri manevra yapılan kamyonun altında kalan bir kişi kaldırımda yürüyen vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde T.D. yönetimindeki 78 AAF 297 plakalı kamyonun sürücüsü geri manevra yaptı. Bu sırada yolda yürüyen R.M., bir anda kamyonun altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sürücüye seslenerek uyardı. Uyarıları duyan sürücü ileri manevra yaparken, kamyonun altında kalan R.M., aracın altından çıktı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, kamyonun altında kalan R.M., bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, tedaviyi kabul etmedi. Kamyon sürücüsü T.D.'ye Karayolları trafik kanununun ilgili maddesi gereği cezai işlem uygulandı.



Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - KARABÜK

Kaynak: İHA