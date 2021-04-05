Ölümden sonra yaşam var mı Diyanet fetvaları!
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Ölümden sonra yaşam var mı Diyanet fetvaları!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Ölümden sonra yaşam var mı Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Göz damlası orucu bozar mı, konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Ölümden sonra yaşam var mı

Dini konularda araştırma yapanlar Ölümden sonra yaşam var mı konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Ölümden sonra yaşam var mı konusunda fetva yayınladı. Peki, Ölümden sonra yaşam var mı İşte, detaylar.

ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM VAR MI?

Berzah, sözlükte "iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır" demektir. Dinî ıstılahtaki karşılığı ise, "ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı"dır. "Onların önlerinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır." (Mü'minûn, 23/100) âyetinde de geçen "Berzah" ile kastedilen budur. Buna göre ölen herkes berzah âlemine girecektir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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