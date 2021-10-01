Ölümden saniyelerle kurtuldular, faciayı mescit önledi - Haberler
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Ölümden saniyelerle kurtuldular, faciayı mescit önledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ölümden saniyelerle kurtuldular, faciayı mescit önledi

Erzurum'da su tesisatında meydana gelen arıza sonrası biriken suyun zemini yumuşatmasının ardından meydana gelen heyelanın güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vadinin hemen yanında bulunan restoranın çalışanlarının ölümden son anda kurtuldukları faciayı ise işletmenin yanında yapımı devam eden mescidin önlediği görüldü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Mevlana Vadisi isimli parkta meydana gelen olayda dik alan üzerine kurulu olan parkta su tesisatında meydana gelen arıza sonrası biriken su, zemini yumuşatarak toprak kaymasına yol açtı.

CAN HAVLİYLE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Meydana gelen toprak kaymasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde toprak kaymasının meydana geldiği sırada çıkan şiddetli sesi duyan restoran çalışanlarının can havliyle son anda kaçarak kurtuldukları görünürken, işletmenin toprakla dolmasını ise yapımı devam eden mescidin engellediği görüldü.

TOPRAK BİRİKİNTİSİ İŞ MAKİNELERİ İLE TEMİZLENDİ

Toprak kayması sonrası olay yerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı görevliler ve AFAD personelleri incelemelerde bulunurken, oluşan toprak birikintisi iş makineleri ile temizlendi.

Ölümden saniyelerle kurtuldular, faciayı mescit önledi

Ölümden saniyelerle kurtuldular, faciayı mescit önledi

Ölümden saniyelerle kurtuldular, faciayı mescit önledi

Ölümden saniyelerle kurtuldular, faciayı mescit önledi

Ölümden saniyelerle kurtuldular, faciayı mescit önledi

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