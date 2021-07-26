Son dakika haberleri: ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU
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Son dakika haberleri: ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptıktan sonra durdu.

ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptıktan sonra durdu. Bu sırada, kaldırımda yürüyen kişinin ani refleksle kazadan kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 20 Temmuz'da, Yüreğir ilçesindeki Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal Caddesi'nde meydana geldi. Yolda hızlı ilerleyen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kaldırımda yürürken kamyoneti gören kişi, ani refleksle kaçarak kazadan kurtuldu. Soğukkanlılığını koruyan yaya, bir süre kazayı izledikten sonra yürüyerek yoluna devam etti. Yaşanan anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Son dakika haberleri: ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika haberleri: ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika haberleri: ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika haberleri: ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika haberleri: ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU
Son dakika haberleri: ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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