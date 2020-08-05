Ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kamerada BURSA'da yol kenarında işe gitmek için servis bekleyen bir kişi, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark edince kendisini yola attı.

BURSA'da yol kenarında işe gitmek için servis bekleyen bir kişi, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark edince kendisini yola attı. Araçların arasında kalarak ölümden dönen kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yürekleri ağızlara getiren olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde, bu sabah saat 07.50 sıralarında meydana geldi. İşe gitmek için servis aracını bekleyen bir kişi, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark etti. Can havliyle kendisini yola attı. Kimliği öğrenilemeyen kişi, trafikte ilerleyen araçların arasında kalıp ölümden dönerken, minibüs kaldırıma çıkarak, tabela ile bariyere çarptı. O anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşananlara tanık olan Cüneyt Kayabaşı, "Minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, servis bekleyen işçinin üzerine doğru geldi. İşçi de kendisini yola attı. Kazayı ufak yaralarla atlattı" dedi.

Kaynak: DHA