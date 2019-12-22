Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3)
TUTUKLANDIİzmit'te, Batuhan Demirhan'ın ölümüne neden olan T.K. gözaltına alınırken, ifadesinde fotoğraf çekilmek için silahlarla poz verdiklerini, bu sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi.
22.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:18
TUTUKLANDI
İzmit'te, Batuhan Demirhan'ın ölümüne neden olan T.K. gözaltına alınırken, ifadesinde fotoğraf çekilmek için silahlarla poz verdiklerini, bu sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.K. tutuklandı.
Kaynak: DHA