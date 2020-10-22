Ölümden kıl payı kurtuldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ölümden kıl payı kurtuldular

22.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:21
Ölümden kıl payı kurtuldular

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, internet kafenin girişine çarparak devrildi.

 

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, internet kafenin girişine çarparak devrildi. Kazada, internet kafenin önünde oturan Mustafa Özzorlu ile yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde 60'ıncı Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp internet kafenin girişine çarptı. Bu sırada iş yerinin önünde oturan internet kafe sahibi Mustafa Özzorlu, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle devrilip sürüklenen otomobil, yoldan geçen motosikletin de yanından geçti. Motosiklet sürücüsü yaptığı manevra ile kıl payı ölümden döndü. Çevredekilerin yardımına koştuğu otomobildeki 4 kişi de kazadan yara almadan kurtuldu.'AZRAİL İLE KARŞI KARŞIYA GELDİM'Otomobilin birkaç santim yanından geçtiğini ifade eden Mustafa Özzorlu, Ben internet kafemin önünde oturuyordum. Bir anda araba gelip beni geçerek iş yerinin girişine çarptı. Ben de son anda kurtuldum. Benim için büyük bir mucize oldu. Arabanın geldiğini görmedim. Kafamı çevirdiğim anda araba üzerime geliyordu. Araba devrilince yoldan gelen motosiklette son anda kurtuldu. Arabada 4 kişi vardı, onlara da bir şey olmadı. Büyük bir kazada mucize yaşandı ve çok şükür kimseye bir şey olmadı. O anda Azrail ile karşı karşıya geldiğimi hissettim. Verilmiş bir sadakamız varmış, son anda kurtulduk dedi.KIL PAYI KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin önünde duran Mustafa Özzorlu'nun ve yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kazadan kıl payı kurtulduğu anlar yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sezen Aksu Oktay Kaynarca Birkan Sokullu
Spor Babel Can Bartu Şenol Güneş Gökhan Gönül Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rus Kaza Rusya Eylül
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ölümden kıl payı kurtuldular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 10:21:35. #1.14#
title