Ölümden Kıl Payı Kurtuldular

Ankara'da 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangını son anda fark ederek binayı terk eden evdeki 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Yangın, saat 22.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karapürçek Mahallesi 121. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler bir anda tüm evi sardı. Yangını son anda fark ederek binayı terk eden evdeki 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu.



Daireden yükselen alevleri gören mahalleli, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre sonra adrese gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da binayı tahliye etti. Polis ekipleri, itfaiye erlerinin rahat çalışması için sokak üzerinde önlem aldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının ardından daire küle dönerken, can kaybı veya yaralanan olmadı.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



(Caner Ünver - Musa Erdoğan/İHA)