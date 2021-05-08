Ölümden kıl payı kurtuldu, yaşadığı korku dolu anları anlattı

Tokat'ta bir sitenin bahçesinde otomobilin uçması sonucu ölümün eşiğinden dönen genç yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Tokat'ta bir sitenin bahçesinde otomobilin uçması sonucu ölümün eşiğinden dönen genç yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza; dün gece 600 Evler Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Yasir G. idaresindeki Opel marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamayarak sitenin çocuk parkına uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı uçan otomobilde bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı. Otomobilin uçtuğu çocuk parkında bulunanlar ise ölümden döndü. Kaza anında fren sesini duyarak bölgeden uzaklaşan Batuhan Çevirgen, birkaç metre ile canını zor kurtardı. Yaşadığı korku dolu anları dile getiren Çevirgen, "Büyük bir fren sesi geldi. Önce bu yoldan olduğunu anlayamadım. Sonra arabanın üstümüze geldiğini fark ettiğimizde kaçtık. Yarım metre bir metre ile kazadan kurtulduk. O anda çok kötü hissettim kendimi. Otomobil 1 metre daha bize doğru gelse bekli kaçamayıp altında kalacaktık. Biz kış aylarında böyle bir kaza olacağını bekliyorduk. Yazın oldu. Genelde park kalabalık olur ama o anda kimsenin olmaması faciayı önledi" diye konuştu

Çevirgen, yaşadığı paniğin ardından yaralıların çıkmasına yardımcı olduklarını dile getirdi.

Site yönetici Ayhan Çevirgen ise 2 yıl önce bisikletli bir gencin ölümü ile sonuçlanan yerde ikinci bir kaza yaşadıklarını söyledi. Çevirgen, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, "Bu yolun kapatılması lazım. Bu yol kapatılmadığı sürece Rabbim korusun daha kötü kazalar olabilir. Belediye Başkanından isteğimiz yolu kapatması" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı