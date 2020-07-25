Ölümden kıl payı kurtuldu Eskişehir'de bir hafriyat kamyonun kopan tekerleğinden vatandaşın kıl payı kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de bir hafriyat kamyonun kopan tekerleğinden vatandaşın kıl payı kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir- Bursa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazad,a hafriyat kamyonunun sağ ön tekerleği seyir halindeyken yerinden koptu. 11 TH 157 plakalı kamyonun kopan tekerleği hızla yol kenarındaki bir lojistik firmasının bahçesine daldı. Park halindeki 2 araca çarparak durabilen tekerlekten bir vatandaş da kıl payı kurtuldu. Vatandaşın saniyelerle tekerlekten kurtulma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA