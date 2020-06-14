Ölümden dönen yavru yaban domuzunu biberonla besliyor
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Ölümden dönen yavru yaban domuzunu biberonla besliyor

ANTALYA'da yaşayan Poyraz Altunlu, kayalıklara sıkışan annelerini kurtaramadığı yavru 2 yaban domuzunu sahiplendi.

Ölümden dönen yavru yaban domuzunu biberonla besliyor
14.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:02

ANTALYA'da yaşayan Poyraz Altunlu, kayalıklara sıkışan annelerini kurtaramadığı yavru 2 yaban domuzunu sahiplendi. Altunlu, biri ölen yavru domuzlardan hayata tutunmayı başaran ve 40 günlük olan 'Dora'yı biberonla besliyor.

Antalya'da yaşayan turizmci Poyraz Altunlu, geçen yıl Burdur'un Bucak ilçesindeki Kızılseki Mahallesi'ne yerleşti. Altunlu, yürüyüş için çıktığı dağda bir yaban domuzunun 2 yavrusuyla kayalıklara sıkışarak mahsur kaldığını gördü. Tüm çabalara rağmen domuzu kurtaramadı. Bunun üzerine yanındaki 2 yavruyu soğuktan ölmeleri ihtimaline karşı yanına alıp, yakındaki bir tesise götürdü. Daha sonra yeniden anneyi kurtarmak için dağa çıktı. Kurtardığı anne domuz ise kaçtı. Bunun üzerine Altunlu, tesisteki yavru domuzlardan biri ölünce diğerini alıp evinin bahçesine götürdü. 'Dora' adını koyduğu 40 günlük domuzun arkadaşı ise 'Siyam' isimli köpek oldu. Dora, tüm gün oyun oynadığı köpek ile akşamları birlikte uyuyor.

Yavru domuzun peşinden ayrılmadığı Poyraz Altunlu, "Annesi dağda sıkışmıştı. İki yavrusunu alıp getirdik ancak birisini kurtaramadık. Şu anda bizimle birlikte yaşıyor. Çok sevimli bir hayvan, bu kadar sevimli olduğunu bilmiyorduk. İsmini Dora koyduk. Dora, dağ ve zirve anlamına geliyor kendisi de çok güçlü olduğundan bu ismi verdik. Diğer hayvanlarımızla çok iyi anlaşıyor. Özellikle köpeğimizle çok iyi anlaşıyor, arkadaşlık ediyorlar. Birlikte yiyor, geziyor ve uyuyorlar" dedi.Dora'yı biberonla sütle besleyen Altunlu, "Arada köpek maması da yiyor, seviyor. Büyüdüğü zaman sütü azaltacağız, doğal ortamında beslenmeye başlayacak. Bizimle bir süre yaşamaya devam edecek. Hemen doğaya saldığımız zaman insan canlısı olduğu için onlara yaklaşacak ve insanlar büyük ihtimalle onu öldürecektir. Yerimiz de müsait olduğu için şimdilik bizimle birlikte yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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