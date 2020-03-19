Ölümden döndüler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak yan yattı.
19.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:29
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 10 E 0794 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta bulunan Fatma A. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA