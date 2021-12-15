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Ölümden Döndü Yeni Yaşama Merhaba Dedi

Ölümden Döndü Yeni Yaşama Merhaba Dedi
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Menderes'te barajda boğulmak üzereyken kurtarılan yavru köpek Menderes Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yaşama tutundu.

Barajda boğulmaktan vatandaşların yardımıyla kurtarılan yavru köpek Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kurtarıldığında nabzı yok denecek kadar az atan yavru köpek, ekiplerin operasyonuyla yeniden yaşama tutundu.

Sahiplendirildi

Operasyon sonrası tedavisine devam edilen yavru köpek sağlığına kavuştuktan sonra sahiplendirildi. Duyarlı bir vatandaşın sahiplenmesiyle yavru köpek yeni yaşantısına başlamış oldu.

Can dostlarımızı önemsiyoruz

Olayla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Ölmek üzereyken vatandaşlarımızın çabasıyla kurtarılan yavru köpeğimiz veteriner işleri müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü. Çok şükür durumu iyi. Tedavisinin ardından bir vatandaşımız da kendisini sahiplenmek istedi, biz de yavru köpeğimizi yeni ailesine kavuşturduk. Başta köpeği boğulmaktan kurtaran vatandaşlarımız olmak üzere sahiplenerek ona yeni bir yaşamın kapılarını açan vatandaşımıza ve belediye ekiplerimize teşekkür ederim. Bu hayatı ortak yaşadığımız can dostlarımız için özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti

Öldürülen köpeği ve yavrularını da yanına alıp Valiliğin önüne protestoya gitti

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