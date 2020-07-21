ÖLÜMDEN DÖNDÜ, ŞİMDİ AYAĞA KALKMA MÜCADELESİ VERİYOR
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ÖLÜMDEN DÖNDÜ, ŞİMDİ AYAĞA KALKMA MÜCADELESİ VERİYOR

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 20 ay önce elektrik akımına kapılan Turgay Altay(39), 39 gün sonra yoğun bakımdan çıkarak yaşama tutundu.

21.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:00

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 20 ay önce elektrik akımına kapılan Turgay Altay(39), 39 gün sonra yoğun bakımdan çıkarak yaşama tutundu. Doktorların 'yaşama tutunması zor' demesine rağmen mücadelesini bırakmayan Altay, pes etmeyerek ayağa kalkabilmek için azimle çalışıyor.

Ereğli'de kaynak ustası olarak çalıştığı firmada 20 ay önce elektrik akımına kapılan ve vücudunun yüzde 80'inde yanıklar oluşan Turgay Altay, 39 gün yoğun bakımda kaldı. Altay, doktorların 'yaşama tutunması zor' demesine rağmen yoğun bakımdan çıkarak hayati tehlikeyi atlattı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra cilt nakli ve birçok operasyon geçiren Altay, ayağa kalkmak için fizik tedavi görmeye başladı. Kalçasında oluşan kireçlenmeden dolayı yürüyemeyen Turgay Altay, evine kurulan vinç yardımıyla çalışmalarını sürdürdü. Azimle yürüyeceği günü bekleyen Altay, çalışmalarının sonucunda henüz ayağa kalkamasa da kollarındaki kasları güçlendirmeyi başardı.

Evli ve 2 çocuk babası Turgay Altay, ayağa kalkacağına inandığını ve çalışmaya devam ettiğini ifade ederek, "Şu anda ki durumum 20 ay öncesine kadar çok daha iyi. Normal de bu şekilde oturduğum zaman batmalar oluyordu. O batmalar şu anda geçti. Yürümek istiyorum.ö dedi.

Özel bir hastanede görevli Dr. Ferdi Göksel, Altay'ın kalçasında ki kireçlenme nedeniyle yürüyemediğini ve yaptıkları ameliyatla kalça protezi taktıklarını söyledi. Altay'ın yakın zamanda ayağa kalkacağını ifade eden Dr. Göksel, "Bize başvurduğunda her iki kalçası da çok ciddi kısıtlı ve ankiloz dediğimiz kısıtlama ve çok ciddi ağrıları olan hastamız, istirahatte de ağrıları olan bir hastamızdı. Dinlenmekle geçmiyordu. Biz her iki kalçasına da kalça protez ameliyatı yaptık. Şimdi hastamız rahatça oturabiliyor. Ayakların da şu an güçsüzlüğe bağlı sıkıntıları var. O yüzden tam ayağa kalkamıyor. Ancak egzersizlere başladık. Yavaş yavaş ayağa kalkması için egzersizlerine de başladık. İnşallah ayağa kalkacak." diye konuştu.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ, ŞİMDİ AYAĞA KALKMA MÜCADELESİ VERİYOR

Kaynak: DHA

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