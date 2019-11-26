Ölümden döndü, pes etmedi, şampiyonluklara devam etti

26.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:18

TEKVANDO Milli Takımı'yla şampiyonluklar kazanan 33 yaşındaki Gurbet Yiğiter, 8 yıl önce ailesiyle geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmesinin ardından işitme engelli birey olarak yeni bir hayata başladı. Üniversiteyi birincilikle tamamlayan, İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı forması giyen Avrupa üçüncüsü Yiğiter, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor.

Trabzon'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi milli sporcu Gurbet Yiğiter, tekvandodaki başarılarıyla Türkiye'nin gururu oldu. Tekvando Milli Takımı'nda çok sayıda ulusal ve uluslararası madalya kazanan Yiğiter'in 8 yıl önce ailesiyle yolculuk yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası hayatı değişti. Aldığı darbeler nedeniyle yüzünde kırıklar ve sinirlerinde zedelenme olan Gurbet Yiğiter, yaklaşık 2 aylık tedavi sonrası taburcu oldu. Hastaneden çıktığında ilk zamanlar hayatında her şeyin yolunda olduğunu düşünen Yiğiter, bir süre sonra maçlarda antrenörünün taktiğini ve arkadaşlarının kendisine seslenmesini duymadığını fark etti.

Kaynak: DHA