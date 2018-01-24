Ölümcül Doğum Lekesini Görülmemiş Bir Yöntemle Çıkardılar

Çin'de Xiao Yan'ın yüzündeki ölümcül lekenin çıkartılması için sıradışı bir teknik uygulandı! Yüzüne yumurta büyüklüğünde dört tane balon implant takılarak, cildi genişletildi ve leke alındı.

500 BİNDE 1

23 yaşındaki Xiao Yan'ın yüzündeki dokuyu büyütmek için farklı bir tedavi şekli uygulandı. Doğumsal bu leke, 500 binden bir kişide görülüyor.

DALGA GEÇMEMELERİ İÇİN YALVARDI

Xiao Yan'ın annesi, kızının yüzündeki lekeler yüzünden dalga konusu olduğunu, bu yüzden de dalga geçmemeleri için köylülere yalvardığını söyledi.

Genç kızın tedavisinin ilk aşaması için 100.000 yuan (58 bin 60 TL) ödendi.

ŞİMDİ ÇOK MUTLU

Yan, "Yüzümdeki büyük siyah lekeye rağmen çocukluğumda arkadaşlarımla oynamaktan keyif alıyordum" dedi. Genç kız büyüdükçe, farklı olduğunun farkına vardığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Kendim için üzülüyordum ama ailemin desteğiyle büyüdüm. Şimdi ise çok daha olumluyum."