Ölümcül Doğum Lekesini Görülmemiş Bir Yöntemle Çıkardılar
Çin'de yüzünde doğum lekesiyle doğan Xiao Yan isimli kız, dokunun büyütülmesi için yüzüne dört tane balon implant yerleştirilerek ameliyat edildi.
Çin'de Xiao Yan'ın yüzündeki ölümcül lekenin çıkartılması için sıradışı bir teknik uygulandı! Yüzüne yumurta büyüklüğünde dört tane balon implant takılarak, cildi genişletildi ve leke alındı.
500 BİNDE 1
23 yaşındaki Xiao Yan'ın yüzündeki dokuyu büyütmek için farklı bir tedavi şekli uygulandı. Doğumsal bu leke, 500 binden bir kişide görülüyor.
DALGA GEÇMEMELERİ İÇİN YALVARDI
Xiao Yan'ın annesi, kızının yüzündeki lekeler yüzünden dalga konusu olduğunu, bu yüzden de dalga geçmemeleri için köylülere yalvardığını söyledi.
Genç kızın tedavisinin ilk aşaması için 100.000 yuan (58 bin 60 TL) ödendi.
ŞİMDİ ÇOK MUTLU
Yan, "Yüzümdeki büyük siyah lekeye rağmen çocukluğumda arkadaşlarımla oynamaktan keyif alıyordum" dedi. Genç kız büyüdükçe, farklı olduğunun farkına vardığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Kendim için üzülüyordum ama ailemin desteğiyle büyüdüm. Şimdi ise çok daha olumluyum."
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Eee amaliyat olmuş hali yokmu yani düzelmişmi giriş gelişme sonuç ? TırtCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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