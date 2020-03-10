Ölüm yolunda 5 ayda üçüncü kaza: 2 yaralı
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Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Ölüm yolunda 5 ayda üçüncü kaza: 2 yaralı

Ölüm yolunda 5 ayda üçüncü kaza: 2 yaralı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan ve ölüm yolu olarak bilinen bölgede 5 ayda üçüncü kaza meydana geldi.

10.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:03
Ölüm yolunda 5 ayda üçüncü kaza: 2 yaralı

Ölüm yolunda 5 ayda üçüncü kaza: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan ve ölüm yolu olarak bilinen bölgede 5 ayda üçüncü kaza meydana geldi. Son kazada yaralanan 2 kişi ile birlikte kazaların toplam blançosu ise 1 ölü, 4 yaralı oldu.

Edinilen bilgiye göre Osmaniye-Nurdağı karayolu Kurudere mevkisinde İ.C. idaresindeki 80 AT 052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durması sonucu otomobil 30 metre aşağıda bulunan dereye düşmekten son anda kurtuldu. Meydana gelen feci kazada sürücü ve yanında bulunan M.E. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son 5 ay içerisinde 2 ayrı daha kazanın meydana geldiği yolda, geçen yıl Ekim ayında nurdağı'nda öğretmenlik yapan Cemile Hoşça'nın idaresindeki otomobil yoldan çıkmış, dereye uçan otomobilin sürücüsü genç öğretmen feci kazada hayatını kaybetmişti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansımıştı. Bu kazadan bir ay sonra aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise 2 kişi yaralanmıştı.

Art arda yaşanılan kazalar nedeniyle toplam 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralanmış, yaşanılan kazalar nedeniyle yol bölgedeki vatanadaşlar ve sürücüler tarafından ölüm yolu olarak anılmaya başlanmıştı.

Ölüm yolunda 5 ayda üçüncü kaza: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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Ölüm yolunda 5 ayda üçüncü kaza: 2 yaralı

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