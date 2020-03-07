Ölüm yolu hayat yolu olacak

07.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:10

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan tarafından, trafik kazalarına dikkat çekilerek gündeme getirilen ve ölüm yolu diye adlandırılan Gaziantep-Nurdağı arasındaki yol 2020 yatırım bütçesine alındı.



Taşdoğan'ın "Ölüm yolu" olarak nitelendirdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiği, birçok kez TBMM de gündeme taşıdığı en son olarak, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek takibini yaptığı, Gaziantep-Nurdağı ölüm yolu, en sonunda 2020 yılı yatırım bütçesinde alındı.



MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan artık bu yolun korkulu bir yol olmaktan çıkacağını belirterek, "Yatırım bütçesine alınması ile birlikte ölüm yolu olarak nitelendirdiğimiz Gaziantep-Nurdağı yolu hayat yoluna dönüşecektir. Birçok köy yoluna bağlantılı olan bu yolu umutla bekleyen vatandaşlarımıza müjde olarak verebiliriz. Birçok kez dile getirdiğimiz bu yol, o bölgeden seyahat eden vatandaşlarımızın korkulu rüyası olmuştu. Bu yolla birlikte, Artık korkular son bulacak sadece Gaziantep-Nurdağı arası kısalmayacak, İslahiye Hatay, İskenderun istikametine giden, gidecek vatandaşlarımızın da yolları kısalmış olacak" dedi.



Milletvekili Taşdoğan ayrıca, Bu yolun yatırım bütçesine alınmasında emekleri ve gayretleri olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlara, Gaziantep Valisi Davut Gül'e, Bölge Milletvekillerine ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA