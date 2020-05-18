Ölüm yıldönümünde şehit oğlunun mezarını ziyaret etti
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Ölüm yıldönümünde şehit oğlunun mezarını ziyaret etti

ANKARA'da İsmail Kayadibi, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) mezarını, ölüm yıldönümünde ziyaret etti.

Ölüm yıldönümünde şehit oğlunun mezarını ziyaret etti
18.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:15

ANKARA'da İsmail Kayadibi, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) mezarını, ölüm yıldönümünde ziyaret etti. İsmail Kayadibi, "1 yıldır her gün buradayım, burası benim evim oldu artık" dedi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, geçen yıl 18 Mayıs'ta PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el bombasının üzerine atlayarak 3 arkadaşının şehit olmasını engelledi. Olayda şehit olan Kayadibi, ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı. Şehidin babası İsmail Kayadibi, oğlunun mezarını şehit olduğu saatte ziyaret etti. İsmail Kayadibi, sabaha karşı saat 02.30'da mezarın başına gelip, gün aydınlanana kadar kalarak dua etti.

'1 YILDIR HER GÜN BURADAYIM, BURASI EVİM OLDU'İsmail Kayadibi, oğlunu çok özlediğini anlatarak, "Bizi boynu bükük bırakanların da boynu bükük kalsın. Terörü destekleyen herkesin Allah belasını versin. Bizim boynumuz bükük kaldı, onların da boynu bükük kalsın. 1 yıldır her gün buradayım, gecem gündüzüm burada. Burası benim bir evim oldu artık. İstediğim saatte gidip geliyorum. Her gün geliyorum. Bugün hiç yatmadım. Gece 02.30'da şehit oldu. Ben 02.30'da buradaydım. Gözümün önünde gitmiyor yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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