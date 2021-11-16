Ölüm TIR'ının kasasından demirler sarkıyormuş

SARAYKÖY, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde kavşaktan dönen TIR'a otomobiliyle arkadan çarpan Yaşar Kocaman'ın (58) başını kasadan taşan demire çarpıp yaşamını yitirdiği tespit edildi. TIR'dan taşan demirler, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 8 Kasım günü saat 19.00 sıralarında Denizli-Aydın karayolu Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli yönüne giden Yaşar Kocaman yönetimindeki 20 F 2339 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan TIR'a arkadan çarptı. Sol bölümü parçalanan otomobil, yaklaşık 200 metre gittikten sonra park halindeki 20 SC 551 plakalı otomobile çarptı. Kazada, başına darbe olan otomobil sürücü Yaşar Kocaman yaşamını yitirdi, eşi Ayşe Kocaman (56) ile diğer otomobildeki Dilek Eroğlu (33) ve kızı Ahsen Eroğlu (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs şoförlüğü yaptığı Yaşar Kocaman'ın cenazesi de morga gönderildi.

Bu arada, TIR'dan taşan demirlerin, kaza sırasında yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdığı belirlendi. Kask kamerasında kazayı gören motosiklet sürücünün durup, yaralılara yardım ettiği görüldü.